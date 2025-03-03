Чому Україна може не отримати наступний транш від МВФ

Мова йде про підписання закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби, пише 24 Канал з посиланням на пресреліз МВФ.

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Так Бюджет України на 2025 рік передбачає дефіцит у розмірі 19,6% ВВП і залишається опорою для фіскальної політики цього року. Ці цифри вказані без урахування грантів.

Він включає додатковий дохід, отриманий від підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, а набуття чинності цієї зміни податкової політики є умовою для завершення перегляду,

– йдеться в повідомленні МВФ.

Ще 4 грудня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон № 4115-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби". А вже 9 грудня закон направили на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Зверніть увагу! Закон передбачає переведення акцизного податку на тютюнові вироби в євро. Зокрема підвищення акцизів має відбуватися до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, який встановлений в Євросоюзі.