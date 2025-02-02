Закон ухвалений, але не підписаний

Найімовірніше, закон все ж буде підписаний. Однак, зі слів заступника голови парламентського фінкомітету Ярослава Железняка, через зволікання Україна вже недоотримала понад 700 мільйонів гривень. Чому акцизи підвищують і які це матиме наслідки для бюджету та гаманця українців, розповідає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Чому акцизи підвищують

Україна зобов’язалася перед ЄС довести акцизи на тютюнові вироби до європейського рівня. Так, до 2028 року акциз на сигарети має зрости до 90 євро за 1000 штук, а на ТВЕНи ("стіки") – до 72 євро. Акциз на рідини для електронних цигарок у 2025 році зросте до 300 євро за 1 літр.

Як зміняться ціни на сигарети та "стіки"

Якщо закон набере чинності, акциз на сигарети збільшуватиметься поступово:

2025 рік – 78 євро (+35,4%)

2026 рік – ще +5%

2027 рік – ще +4,8%

2028 рік – 90 євро (+4,7%)

Для ТВЕНів ("стіків"):

2025 рік – 70,4 євро (+22%)

2026-2027 роки – по +0,5%

2028 рік – 72 євро (+1,2%)

Якими будуть ціни на пачку цигарок У 2024 році пачка коштувала в середньому 100 гривень. У 2025 році – 115-125 гривень (залежно від виду тютюнової продукції). Вже у 2028 році ціна сягатие 135 – 140 гривень, а для деяких марок – до 205 гривень.

За оцінками Михайла Полякова (Філіп Морріс Україна), підвищення буде поступовим – ціна змінюватиметься раз або двічі на місяць, поки виробники не перекладуть усі витрати на споживача.

Остаточна вартість залежатиме не лише від акцизів, а й від вартості сировини, матеріалів, електроенергії та інших економічних чинників.