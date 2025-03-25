Кількість продавців тютюну зросла

Одночасно фіксують зростання кількості діючих ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами: у січні-лютому 2025 року їх число збільшилось на 12 488 одиниць, досягнувши 75 613 ліцензій, повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев, інформує 24 Канал.

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Щодо середнього виторгу на одну ліцензію, то в лютому він склав 127 000 гривень, що на 7 600 гривень менше порівняно з січнем 2025 року і на 42 500 гривень менше від грудня 2024 року.

Де фіксують спад продажів

Зокрема, найбільше скорочення виторгу спостерігалося в Запорізькій, Черкаській та Івано-Франківській областях. Натомість приріст виторгу зафіксовано у Сумській, Львівській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Водночас у лютому 2025 року також спостерігалося падіння виторгу від продажу лікеро-горілчаної продукції, який зменшився на 8% (на 1 мільярд гривень), досягнувши 11 мільярдів гривень. Це на 33% менше, ніж у грудні 2024 року.

Кількість ліцензій – збільшилась

Кількість ліцензій на продаж алкоголю у січні-лютому 2025 року зросла на 18 435 одиниць порівняно з груднем 2024 року.

Зауважте. Середній виторг на одну ліцензію склав 106 800 гривень, що на 8 000 гривень (7%) менше, ніж у січні 2025 року і на 45% менше порівняно з груднем 2024 року.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Відповідно до прогнозів, упродовж 4 років ціна пачки може сягнути 170 гривень. Це вдарить по купівельній спроможності, а також може спровокувати тінізацію ринку.