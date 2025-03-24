Як зросте вартість цигарок

У 2025 році в Україні специфічний акциз на сигарети з фільтром і без фільтра зросте на 23,4%, збільшившись з 47 до 58 євро за 1000 штук, повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту. Водночас мінімальне податкове зобов'язання щодо акцизного податку збільшиться на 23,9%, з 63,45 до 78 євро за 1000 штук.

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При цьому, ще 4 грудня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, через затримку з підписанням законопроєкту бюджет України недоотримав 2116,8 мільйона гривень.