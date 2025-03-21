Чи може пальне в Україні подешевшати

За словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, наразі нафта на ринку впала в ціні, однак АЗС в Україні поки не спішать зменшувати ціну на пальне, передає 24 Канал з посилання на РБК-України.

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АЗС бояться, що ще щось відбудеться і роздрібний бізнес суттєво втратить. Математика показує, що можна посунутися (зменшити ціну), а економіка показує, що не треба спішити,

– додає пан Олександр.

Олександр Сіренко додає, що на фоні зниження ціни на нафту на 10% та більше, ціна на паливо має потенціал до зниження в розмірі 5 гривень на літр.

Протягом 13 – 20 березня, мовить далі Олександр Сіренко, середні ціни на бензини та дизельне пальне в мережах АЗС України знизилися на 58 копійок – 1 гривню за літр – до 55,71 гривні за літр бензину А-95 та до 54,06 гривні за літр дизельного пального.

Водночас автогаз в середньому подешевшав на 28 копійок – до 36,32 гривні за літр.

Важливо! Як повідомляє Bloomberg, ціни на ф'ючерси на нафту еталонного сорту Brent протягом 15 січня – 20 березня 2025 року знизилися на 12% – із 82 до 72 доларів за барель.

Які є ризики для паливних компаній

Подальше зниження цін на пальне стримують ризики паливного бізнесу, каже Сіренко. Йдеться про значне падіння обсягів продажів через зменшення кількості населення та рівня його мобільності.

В мереж АЗС є велика проблема – дуже падає реалізація, саме через війну,

– зазначає він.

Відтак зі зменшенням кількості проданого палива компанії мають більше заробляти на кожному літрі, щоб покрити постійні витрати.

Крім того, ще один ризик для бізнесу полягає в підвищенні акцизу на нафтопродукти, яке відбулося двічі за останні півроку – у вересні 2024 року та у січні 2025 року. Також, з 1 грудня 2024 року вступила в дію норма Податкового кодексу, яка зобов'язує мережі АЗС сплачувати податок на прибуток авансом.