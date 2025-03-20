Де пальне подешевшало

Компанія "Укрнафта" знизила ціни на бензин на 70 копійок за літр і на 20 копійок за газ, передає 24 Канал з посиланням на видання enkorr.

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Тепер ціна на бензин становить 53,79 гривні за літр, дизель – 52,79 гривні, а газ – 35,79 гривні за літр. Це означає, що ціна на пальне з початку тижня знизилася на 1,68 гривні за літр.

Де ще подешевшало пальне:

Деякі регіональні мережі, такі як BVS і "Автотранс" у Полтаві, вдруге за березень знизили ціни на бензин.

Ціни зменшилися на 1 гривню за літр у BVS і на 50 копійок у "Автотрансі". За останні два тижні ціни у цих мережах знизилися на 2 гривні за літр у BVS і на 1,50 гривні в "Автотрансі".

Бензин у мережі Mango здешевшав на 1 гривню за літр, тепер його ціна складає 53,49 гривні за літр. З початку тижня пальне в цій мережі подешевшало на 1,50 гривні за літр.

У дніпропетровській мережі Neftek також знизилась ціна на бензин на 1 гривню за літр, а газ подешевшав на 50 копійок за літр, до 37,49 гривні.

У мережах Chipo, Marshal, Motto, Green Wave, Фактор та "Паралель" ціни на бензин знизились менш ніж на 1 гривню за літр.