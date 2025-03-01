Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Haltbakk Bunkers у фейсбуці.

Цікаво Хто у США здатен натиснути на Трампа

Як пояснила рішення про бойкот кораблів ВМС США у компанії

У Haltbakk Bunkers наголосили, що увесь світ став свідком "найбільшого лайно-шоу, яке коли-небудь було представлено в прямому етері нинішнім американським президентом та його віцепрезидентом".

Величезна заслуга президента України в тому, що він стримався і зберіг спокій, попри те, що США влаштували підступне телешоу. Нас від цього нудило. Коротко і ясно,

– йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що у зв'язку з цим вони вирішили негайно припинити роботу із постачання палива для американських сил у Норвегії та їхніх кораблів, які заходять у норвезькі порти.

"Ні паливу для американців! Ми закликаємо всіх норвежців і європейців наслідувати наш приклад. Слава Україні", – резюмували у Haltbakk Bunkers.

Варто зазначити, що Haltbakk Bunkers – норвезька нафтова та судноплавна компанія, що постачає широкий спектр паливних продуктів, мастильних матеріалів, дезінфекційних засобів для аквакультури та диспергаторів для ліквідації нафтових розливів уздовж усього узбережжя Норвегії.

До слова, під час візиту Володимира Зеленського до США 28 лютого у нього сталася перепалка з Дональдом Трампом та американським віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Політики на підвищених тонах посперечалися про щодо способів ведення дипломатії та закінчення війни Росії проти України.