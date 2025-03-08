Ціни на пальне в європейських країнах

24 Канал проаналізував актуальні ціни на бензин в країнах Євросоюзу та в Україні та визначив жителям яких країн найдорожче обійдеться володіти власним авто.

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Найдорожче обійдеться 1 літр бензину населенню Нідерландів (1,94 євро або 84,34 гривні ) та Фінляндії (1,87 євро або ж 81,25 гривні).

обійдеться 1 літр бензину населенню Нідерландів (1,94 євро або 84,34 гривні ) та Фінляндії (1,87 євро або ж 81,25 гривні). Найдешевше пальне вартує Болгарії (1,33 євро за 1 літр або ж 57, 97 гривні), Мальті (1,34 євро та відповідно 58,22 гривні).

Довідково: за даними НБУ, станом на 4 березня 2025 року офіційний курс гривні до євро становить 43,54.

Як ми рахували, спираючись на дані Numbeo Numbeo – це одна з найбільших у світі баз даних про вартість життя, яка формується на основі інформації, що надходить від користувачів із різних країн. Платформа дозволяє відстежувати ціни на продукти, комунальні послуги, транспорт, оренду житла та інші витрати, зокрема й вартість пального.

Ціни на бензин в Україні

Середня ціна за літр пального в Україні становить 56,29 гривні. Найдорожче пальне пропонують мережі WOG і OKKO.

За даними "Мінфіну" станом на 4 березня, придбати бензин А-95 можна за 60,20 гривень за літр, а бензин А-92 обідеться в 54,09 гривні за літр.

Зауважте! З вересня 2024 року набрав чинності закон про підвищення акцизного податку на паливо. За ним передбачене поступове збільшення ставок до 2028 року.