Чому АЗС можуть не працювати з 1 березня

Проте ситуація не є настільки критичною, як її описують, про що 24 каналу розповіли експерти.

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Так Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко розповів, що навряд всі заправки після 1 березня зупиняться. Однак він наголосив, що зупинка АЗС була б катастрофою на ринку нафтопродуктів.

Крім того, якщо питання не буде вирішене з 1 березня, то заправки, які продовжать працювати, можуть оштрафувати. Проте, згідно зі слів Омельченко, питання має вирішуватися у правовій площині.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев же вважає, що питання щодо ситуації вже тимчасово вирішене. Експерт пояснив, що запровадження нових форм РРО відтерміноване.

За інформацією учасників ринку, вони отримали запевнення в тому, що до них не буде вжито штрафних санкцій доти, поки не буде розв'язане питання щодо нових форм фіскального чека,

– повідомив Рябцев.

Зауважте! Фахівець зазначив, що виникли певні складнощі в облік. Річ у тім, що податкова цю проблему сама ж створила. А це означає, що за невідповідність претензій би ніхто не висував.