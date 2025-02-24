Чи буде зупинка АЗС з 1 березня

Експерт ринку енергетики Володимир Омельченко у коментарі 24 Каналу розповів, що навряд чи всі заправки після 1 березня зупиняться. Хоча, за його словами, така ситуація була б катастрофою на ринку нафтопродуктів.

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Володимир Омельченко Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Водночас якщо питання не буде вирішене з 1 березня, то заправки, які продовжать працювати, цілком можуть оштрафувати. Але це питання має вирішуватися у правовій площині, тобто наскільки це буде законно.

Натомість для 24 Каналу енергетичний експерт Геннадій Рябцев каже, що питання щодо ситуації, яка мала скластися з 1 березня, вже тимчасово вирішене. Як пояснив експерт, запровадження нових форм РРО відтерміноване.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень За інформацією учасників ринку, вони отримали запевнення в тому, що до них не буде вжито штрафних санкцій доти, поки не буде розв'язане питання щодо нових форм фіскального чека.

Рябцев пояснює, що виникли певні складнощі в обліку, а оскільки податкова цю проблему сам ж створила, то за невідповідність претензій би ніхто не висував.

Ще раніше нардепка Ніна Южаніна заявила, що з 1 березня робота всіх АЗС в Україні може бути зупинена. Вона пояснила, що це через те, що з 1 числа можна буде використовувати лише реєстратори розрахункових операцій (РРО), що формують фіскальні чеки за новою формою, яка була затвердженою наказом Мінфіну. Але Нацбанк, Мінфін та податкова поки не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чека.

Чи зростуть ціни на пальне

Володимир Омельченко не заперечує, що новини про те, що з 1 березня українські АЗС можуть закритися, можуть спровокувати ріст цін на пальне. Він додає, що люди доволі легковірні у такому питанні.

Водночас Рябцев зауважує, що ситуація, яка склалася, навряд чи вплине на ціни на заправках, адже питання у можливості продажів, а не в обсягах пального.

Зверніть увагу! Станом на 21 лютого за даними Консалтингової групи "А-95", середні ціни на пальне бензин А-95+ становлять 60,19 гривні за літр, бензин А-95 – 56,90 гривні, бензин А-92 – 54,07 гривні, дизпальне – 55,30 гривні, автогаз – 37,05 гривні.