Будет ли остановка АЗС с 1 марта

Эксперт рынка энергетики Владимир Омельченко в комментарии 24 Канала рассказал, что вряд ли все заправки после 1 марта остановятся. Хотя, по его словам, такая ситуация была бы катастрофой на рынке нефтепродуктов.

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Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова" В то же время если вопрос не будет решен с 1 марта, то заправки, которые продолжат работать, вполне могут оштрафовать. Но этот вопрос должен решаться в правовой плоскости, то есть насколько это будет законно.

Зато для 24 Канала энергетический эксперт Геннадий Рябцев говорит, что вопрос о ситуации, которая должна была сложиться с 1 марта, уже временно решен. Как пояснил эксперт, введение новых форм РРО отсрочено.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований По информации участников рынка, они получили заверения в том, что к ним не будет принято штрафных санкций до тех пор, пока не будет решен вопрос о новых форм фискального чека.

Рябцев объясняет, что возникли определенные сложности в учете, а поскольку налоговая эту проблему сам же создала, то за несоответствие претензий бы никто не предъявлял.

Еще ранее нардеп Нина Южанина заявила, что с 1 марта работа всех АЗС в Украине может быть остановлена. Она объяснила, что это из-за того, что с 1 числа можно будет использовать только регистраторы расчетных операций (РРО), формирующие фискальные чеки по новой форме, которая была утверждена приказом Минфина. Но Нацбанк, Минфин и налоговая пока не утвердили новый протокол передачи информации от РРО в ГНС с учетом новой формы фискального чека.

Вырастут ли цены на топливо

Владимир Омельченко не отрицает, что новости о том, что с 1 марта украинские АЗС могут закрыться, могут спровоцировать рост цен на топливо. Он добавляет, что люди довольно легковерны в таком вопросе.

В то же время Рябцев отмечает, что ситуация, которая сложилась, вряд ли повлияет на цены на заправках, ведь вопрос в возможности продаж, а не в объемах горючего.

Обратите внимание! По состоянию на 21 февраля по данным Консалтинговой группы "А-95", средние цены на топливо бензин А-95+ составляют 60,19 гривны за литр, бензин А-95 – 56,90 гривны, бензин А-92 – 54,07 гривны, дизтопливо – 55,30 гривны, автогаз – 37,05 гривны.