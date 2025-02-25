Чи зростуть ціни на пальне у березні

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко припускає, що стрибок цін може спричинити реакція українців на новини про закриття АЗС, повідомляє 24 Канал.

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Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев запевняє, що ситуацію вже вдалося тимчасово врегулювати. Він пояснює, що це навряд чи вплине на вартість пального на заправках, оскільки питання стосується не обсягів пального, а можливості його реалізації.

Середні ціни на пальне по Україні станом на 24 лютого:

Бензин А-95 преміум: 60,20 гривні за літр;

60,20 гривні за літр; Бензин А-95: 56,89 гривні за літр;

56,89 гривні за літр; Бензин А-92: 54,09 гривні за літр;

54,09 гривні за літр; Дизельне пальне: 55,29 гривні за літр;

55,29 гривні за літр; Автомобільний газ: 36,95 гривні за літр.

Нагадаємо! З 1 березня українські АЗС мають запровадити нові правила для реєстраторів розрахункових операцій. Проте податкова, НБУ та Мінфін досі не затвердили ці вимоги. Через це заправки можуть або припинити роботу, або працювати з порушенням законодавства.