Вырастут ли цены на топливо в марте
Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко предполагает, что скачок цен может вызвать реакция украинцев на новости о закрытии АЗС, сообщает 24 Канал.
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В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев уверяет, что ситуацию уже удалось временно урегулировать. Он объясняет, что это вряд ли повлияет на стоимость топлива на заправках, поскольку вопрос касается не объемов топлива, а возможности его реализации.
Средние цены на топливо по Украине по состоянию на 24 февраля:
- Бензин А-95 премиум: 60,20 гривны за литр;
- Бензин А-95: 56,89 гривны за литр;
- Бензин А-92: 54,09 гривны за литр;
- Дизельное топливо: 55,29 гривны за литр;
- Автомобильный газ: 36,95 гривны за литр.
Напомним! С 1 марта украинские АЗС должны ввести новые правила для регистраторов расчетных операций. Однако налоговая, НБУ и Минфин до сих пор не утвердили эти требования. Поэтому заправки могут или прекратить работу, или работать с нарушением законодательства.