Почему АЗС могут не работать с 1 марта

Однако ситуация не столь критична, как ее описывают, о чем 24 канала рассказали эксперты.

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Так Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко рассказал, что вряд ли все заправки после 1 марта остановятся. Однако он подчеркнул, что остановка АЗС была бы катастрофой на рынке нефтепродуктов.

Кроме того, если вопрос не будет решен с 1 марта, то заправки, которые продолжат работать, могут оштрафовать. Однако, согласно словам Омельченко, вопрос должен решаться в правовой плоскости.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает, что вопрос о ситуации уже временно решен. Эксперт объяснил, что введение новых форм РРО отсрочено.

По информации участников рынка, они получили заверения в том, что к ним не будут применены штрафные санкции до этого, пока не будет решен вопрос о новых формах фискального чека,

– сообщил Рябцев.

Заметьте! Специалист отметил, возникшие определенные сложности в учете. Дело в том, что налоговая эту проблему сама же создала. А это значит, что за несоответствие претензий никто не выдвигал бы.