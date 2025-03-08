Цены на топливо в европейских странах

24 Канал проанализировал актуальные цены на бензин в странах Евросоюза и в Украине и определил жителям каких стран дороже всего обойдется владеть собственным авто.

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Дороже всего обойдется 1 литр бензина населению Нидерландов (1,94 евро или 84,34 гривны) и Финляндии (1,87 евро или 81, 25 гривны).

обойдется 1 литр бензина населению Нидерландов (1,94 евро или 84,34 гривны) и Финляндии (1,87 евро или 81, 25 гривны). Самое дешевое топливо стоит Болгарии (1,33 евро за 1 литр или 57, 97 гривны), Мальте (1,34 евро и соответственно 58,22 гривны).

Справочно: по данным НБУ, по состоянию на 4 марта 2025 года официальный курс гривны к евро составляет 43,54.

Как мы считали, опираясь на данные Numbeo Numbeo – это одна из крупнейших в мире баз данных о стоимости жизни, которая формируется на основе информации, поступающей от пользователей из разных стран. Платформа позволяет отслеживать цены на продукты, коммунальные услуги, транспорт, аренду жилья и другие расходы, в том числе и стоимость топлива.

Цены на бензин в Украине

Средняя цена за литр топлива в Украине составляет 56,29 гривны. Самое дорогое топливо предлагают сети WOG и OKKO.

По данным "Минфина" по состоянию на 4 марта, приобрести бензин А-95 можно за 60,20 гривен за литр, а бензин А-92 обойдется в 54,09 гривны за литр.

Заметьте! С сентября 2024 года вступил в силу закон о повышении акцизного налога на топливо. По нему предусмотрено постепенное увеличение ставок до 2028 года.