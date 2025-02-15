Ціни на сигарети в країнах ЄС

24 Канал вивчив поточні ціни на сигарети в окремих країнах ЄС та в Україні, а також проаналізував тенденції їхнього зростання.

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Найдорожчі сигарети в Ірландії (16,40 євро, або 712 гривень) та Франції (11,60 євро, або 503 гривні), що пов'язано з високими акцизами та політикою держав щодо зменшення тютюнопаління. Найдешевші – у Болгарії (3,17 євро, або 138 гривень) та Греції (4,60 євро, або майже 200 гривень).

За даними ресурсу Numbeo, середні ціни на пачку сигарет Marlboro у деяких країнах ЄС станом на 2024 рік були такими:

Австрія – 6,35 євро, або 275,68 гривні

Бельгія – 10 євро, або 434,36 гривні

Болгарія – 3,17 євро, або 137,77 гривні

Греція – 4,60 євро, або 199,81 гривні

Данія – 8,45 євро, або 367,01 гривні

Естонія – 5,60 євро, або 243,24 гривні

Ірландія – 16,40 євро, або 712,35 гривні

Іспанія – 5,50 євро, або 238,90 гривні

Італія – 6 євро, або 260,62 гривні

Кіпр – 5 євро, або 217,18 гривні

Литва – 5 євро, або 217,18 гривні

Латвія – 5 євро, або 217,18 гривні

Люксембург – 6 євро, або 260,62 гривні

Мальта – 5,80 євро, або 251,93 гривні

Нідерланди – 12 євро, або 521,23 гривні

Польща – 4,56 євро, або 198,08 гривні

Німеччина – 8,20 євро, або 356,18 гривні

Португалія – 5,50 євро, або 238,90 гривні

Румунія – 5,22 євро, або 226,77 гривні

Словаччина – 5,10 євро, або 221,53 гривні

Словенія – 5,10 євро, або 221,53 гривні

Угорщина – 5,73 євро, або 248,80 гривні

Фінляндія – 10,15 євро, або 440,87 гривні

Франція – 11,60 євро, або 503,86 гривні

Чехія – 5,99 євро, або 260,16 гривні

Швеція – 6,41 євро, або 278,27 гривні

Україна – 2,28 євро, або 99 гривень.

Примітка. Станом на 14 лютого 2025 року офіційний курс гривні до євро становить 43,4361 гривні за 1 євро.

Ціни на сигарети в Україні

В Україні ціни на сигарети значно нижчі порівняно з більшістю країн ЄС. Станом на листопад 2024 року середня ціна на пачку сигарет з фільтром вітчизняних марок становила 91,15 гривні, сигарети середнього класу – 98,28 гривні, а преміумкласу – 116,10 гривні.

З 1 січня 2025 року в Україні планується підвищення акцизів на тютюнові вироби, що призведе до зростання цін на сигарети приблизно на 40 гривень за пачку. Це підвищення є частиною зобов'язань України перед ЄС щодо поступового наближення акцизної політики до європейських стандартів.

Порівняння та тенденції

Порівнюючи ціни на сигарети в Україні та країнах ЄС, можна відзначити, що українські ціни наразі є одними з найнижчих у Європі. Однак, з огляду на зобов'язання перед ЄС та планове підвищення акцизів, очікується поступове зростання цін на тютюнові вироби в Україні.

Згідно з прогнозами, середня вартість пачки сигарет в Україні може становити:

2025 рік – 127,4 гривні;

2026 рік – 142,1 гривні;

2027 рік – 155,8 гривні;

2028 рік – 173,6 гривні.

Основною метою підвищення податків на тютюнові вироби є не лише наповнення бюджету, а й боротьба з курінням, яке є проблемою для громадського здоров'я.