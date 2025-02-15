Ціни на сигарети в країнах ЄС

24 Канал вивчив поточні ціни на сигарети в окремих країнах ЄС та в Україні, а також проаналізував тенденції їхнього зростання.

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Найдорожчі сигарети в Ірландії (16,40 євро, або 712 гривень) та Франції (11,60 євро, або 503 гривні), що пов'язано з високими акцизами та політикою держав щодо зменшення тютюнопаління. Найдешевші – у Болгарії (3,17 євро, або 138 гривень) та Греції (4,60 євро, або майже 200 гривень).

За даними ресурсу Numbeo, середні ціни на пачку сигарет Marlboro у деяких країнах ЄС станом на 2024 рік були такими:

  • Австрія – 6,35 євро, або 275,68 гривні
  • Бельгія – 10 євро, або 434,36 гривні
  • Болгарія – 3,17 євро, або 137,77 гривні
  • Греція – 4,60 євро, або 199,81 гривні
  • Данія – 8,45 євро, або 367,01 гривні
  • Естонія – 5,60 євро, або 243,24 гривні
  • Ірландія – 16,40 євро, або 712,35 гривні
  • Іспанія – 5,50 євро, або 238,90 гривні
  • Італія – 6 євро, або 260,62 гривні
  • Кіпр – 5 євро, або 217,18 гривні
  • Литва – 5 євро, або 217,18 гривні
  • Латвія – 5 євро, або 217,18 гривні
  • Люксембург – 6 євро, або 260,62 гривні
  • Мальта – 5,80 євро, або 251,93 гривні
  • Нідерланди – 12 євро, або 521,23 гривні
  • Польща – 4,56 євро, або 198,08 гривні
  • Німеччина – 8,20 євро, або 356,18 гривні
  • Португалія – 5,50 євро, або 238,90 гривні
  • Румунія – 5,22 євро, або 226,77 гривні
  • Словаччина – 5,10 євро, або 221,53 гривні
  • Словенія – 5,10 євро, або 221,53 гривні
  • Угорщина – 5,73 євро, або 248,80 гривні
  • Фінляндія – 10,15 євро, або 440,87 гривні
  • Франція – 11,60 євро, або 503,86 гривні
  • Чехія – 5,99 євро, або 260,16 гривні
  • Швеція – 6,41 євро, або 278,27 гривні
  • Україна – 2,28 євро, або 99 гривень.

Примітка. Станом на 14 лютого 2025 року офіційний курс гривні до євро становить 43,4361 гривні за 1 євро.

Ціни на сигарети в Україні

В Україні ціни на сигарети значно нижчі порівняно з більшістю країн ЄС. Станом на листопад 2024 року середня ціна на пачку сигарет з фільтром вітчизняних марок становила 91,15 гривні, сигарети середнього класу – 98,28 гривні, а преміумкласу – 116,10 гривні.

З 1 січня 2025 року в Україні планується підвищення акцизів на тютюнові вироби, що призведе до зростання цін на сигарети приблизно на 40 гривень за пачку. Це підвищення є частиною зобов'язань України перед ЄС щодо поступового наближення акцизної політики до європейських стандартів.

Порівняння та тенденції

Порівнюючи ціни на сигарети в Україні та країнах ЄС, можна відзначити, що українські ціни наразі є одними з найнижчих у Європі. Однак, з огляду на зобов'язання перед ЄС та планове підвищення акцизів, очікується поступове зростання цін на тютюнові вироби в Україні.

Згідно з прогнозами, середня вартість пачки сигарет в Україні може становити:

  • 2025 рік – 127,4 гривні;
  • 2026 рік – 142,1 гривні;
  • 2027 рік – 155,8 гривні;
  • 2028 рік – 173,6 гривні.

Основною метою підвищення податків на тютюнові вироби є не лише наповнення бюджету, а й боротьба з курінням, яке є проблемою для громадського здоров'я.

Що таке Numbeo і як проводився аналіз

Numbeo – це одна з найбільших у світі баз даних про вартість життя, яка формується на основі інформації, що надходить від користувачів із різних країн. Платформа дозволяє відстежувати ціни на продукти, комунальні послуги, транспорт, оренду житла та інші витрати, зокрема й вартість сигарет. Для аналізу цін на сигарети в ЄС та Україні використовувалися актуальні дані з Numbeo станом на 2024 рік. Порівнювалася середня вартість пачки сигарет Marlboro, оскільки цей бренд є одним із найпопулярніших у світі та слугує зручним індикатором для оцінки відмінностей у цінах між країнами.