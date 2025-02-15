Цены на сигареты в странах ЕС

24 Канал изучил текущие цены на сигареты в отдельных странах ЕС и в Украине, а также проанализировал тенденции их роста.

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Самые дорогие сигареты в Ирландии (16,40 евро, или 712 гривен) и Франции (11,60 евро, или 503 гривны), что связано с высокими акцизами и политикой государств по уменьшению табакокурения. Самые дешевые – в Болгарии (3,17 евро, или 138 гривен) и Греции (4,60 евро, или почти 200 гривен).

По данным ресурса Numbeo, средние цены на пачку сигарет Marlboro в некоторых странах ЕС по состоянию на 2024 год были такими:

Австрия – 6,35 евро, или 275,68 гривны

Бельгия – 10 евро, или 434,36 гривны

Болгария – 3,17 евро, или 137,77 гривны

Греция – 4,60 евро, или 199,81 гривны

Дания – 8,45 евро, или 367,01 гривны

Эстония – 5,60 евро, или 243,24 гривны

Ирландия – 16,40 евро, или 712,35 гривны

Испания – 5,50 евро, или 238,90 гривны

Италия – 6 евро, или 260,62 гривны

Кипр – 5 евро, или 217,18 гривны

Литва – 5 евро, или 217,18 гривны

Латвия – 5 евро, или 217,18 гривны

Люксембург – 6 евро, или 260,62 гривны

Мальта – 5,80 евро, или 251,93 гривны

Нидерланды – 12 евро, или 521,23 гривны

Польша – 4,56 евро, или 198,08 гривны

Германия – 8,20 евро, или 356,18 гривны

Португалия – 5,50 евро, или 238,90 гривны

Румыния – 5,22 евро, или 226,77 гривны

Словакия – 5,10 евро, или 221,53 гривны

Словения – 5,10 евро, или 221,53 гривны

Венгрия – 5,73 евро, или 248,80 гривны

Финляндия – 10,15 евро, или 440,87 гривны

Франция – 11,60 евро, или 503,86 гривны

Чехия – 5,99 евро, или 260,16 гривны

Швеция – 6,41 евро, или 278,27 гривны

Украина – 2,28 евро, или 99 гривен.

Примечание. По состоянию на 14 февраля 2025 года официальный курс гривны к евро составляет 43,4361 гривны за 1 евро.

Цены на сигареты в Украине

В Украине цены на сигареты значительно ниже по сравнению с большинством стран ЕС. По состоянию на ноябрь 2024 года средняя цена на пачку сигарет с фильтром отечественных марок составляла 91,15 гривны, сигареты среднего класса – 98,28 гривны, а премиум класса – 116,10 гривны.

С 1 января 2025 года в Украине планируется повышение акцизов на табачные изделия, что приведет к росту цен на сигареты примерно на 40 гривен за пачку. Это повышение является частью обязательств Украины перед ЕС по постепенному приближению акцизной политики к европейским стандартам.

Сравнение и тенденции

Сравнивая цены на сигареты в Украине и странах ЕС, можно отметить, что украинские цены сейчас являются одними из самых низких в Европе. Однако, учитывая обязательства перед ЕС и плановое повышение акцизов, ожидается постепенный рост цен на табачные изделия в Украине.

Согласно прогнозам, средняя стоимость пачки сигарет в Украине может составлять:

2025 год – 127,4 гривны;

2026 год – 142,1 гривны;

2027 год – 155,8 гривны;

2028 год – 173,6 гривны.

Основной целью повышения налогов на табачные изделия является не только наполнение бюджета, но и борьба с курением, которое является проблемой для общественного здоровья.