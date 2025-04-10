Кому предоставят доплату по возрасту
Доплата по возрасту предоставляется пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.
Читайте также Компания, связана с Медведчуком, поставляет грузовики Mercedes в Россию
Обратите внимание! Доплату по возрасту могут получить лица, имеющие общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.
Какая сейчас доплата по возрасту:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату в размере 300 гривен;
- лица от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- старше 80 лет – 570 гривен.
Как получить доплату по возрасту
Доплата по возрасту начисляется автоматически. Она добавляется к основному размеру пенсии.
Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней,
– сообщает ПФУ.
Обратите внимание! Эта надбавка не суммируется, а только растет со временем. К примеру, в 76 лет лицо получает 456 гривен, а не 300+456 гривен.