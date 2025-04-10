Кому предоставят доплату по возрасту

Доплата по возрасту предоставляется пенсионерам, достигшим возраста 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.

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Обратите внимание! Доплату по возрасту могут получить лица, имеющие общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен.

Какая сейчас доплата по возрасту:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату в размере 300 гривен;

имеют право на доплату в размере 300 гривен; лица от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

– 456 гривен; старше 80 лет – 570 гривен.

Как получить доплату по возрасту

Доплата по возрасту начисляется автоматически. Она добавляется к основному размеру пенсии.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней,

– сообщает ПФУ.

Обратите внимание! Эта надбавка не суммируется, а только растет со временем. К примеру, в 76 лет лицо получает 456 гривен, а не 300+456 гривен.