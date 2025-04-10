Кому нададуть доплату за віком

Доплата за віком надається пенсіонерам, що сягнули віку 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

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Зверніть увагу! Доплату за віком можуть отримати особи, що мають загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Яка зараз доплата за віком:

пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату у розмірі 300 гривень;

мають право на доплату у розмірі 300 гривень; особи від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

– 456 гривень; старше 80 років – 570 гривень.

Як отримати доплату за віком

Доплата за віком нараховується автоматично. Вона додається до основного розміру пенсії.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,

– повідомляє ПФУ.

Зауважте! Ця надбавка не сумується, а лише зростає з часом. До прикладу, в 76 років особа отримує 456 гривень, а не 300+456 гривень.