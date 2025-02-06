Яку надбавку дають до пенсії

Доплата нараховується після досягнення 70-річного віку, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсію".

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Однак, не всі пенсіонери, які досягли 70 років, помічають значне збільшення виплат. Станом на 1 березня 2024 року мінімальна пенсія для непрацюючих осіб без необхідного стажу (30 років для жінок і 35 для чоловіків) становить 2 725 гривень.

Зауважте! Якщо загальна сума пенсії з усіма доплатами менша за цю суму, пенсіонеру можуть призначити адресну допомогу, щоб забезпечити мінімальний рівень виплат.

Чому надбавка до пенсії за віком не завжди помітна

Коли пенсіонер досягає 70-річного віку, йому встановлюється надбавка в розмірі 300 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів.

Важливо! При призначенні доплати за віком, адресна допомога, яка раніше надавалася для досягнення мінімального рівня виплат, була скасована. Тому загальна сума надбавки може бути незначною.