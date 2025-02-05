Де Україна візьме кошти

Кошти будуть залучені за домовленостями з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами, передає 24 Канал з посиланням на трансляцію засідання РНБО у соцмережах Володимира Зеленського.

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Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, загальна підтверджена підтримка наразі сягає 38,732 мільярда доларів.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Вони уже сплановані з ЄС, зі світовим банком, з МВФ і іншими нашими партнерами: Канада, Великобританія, Японія, Норвегія, всі ці країни підтримують нас. Загальна сума економічної підтримки вже становить 38,732 мільярда доларів. Ми розуміємо, де брати ці гроші для фінансування дефіциту бюджету.

Як розподілиться міжнародна допомога

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, основне джерело зовнішнього фінансування – програма Ukraine Facility від Європейського Союзу, за якою передбачено 12,5 мільярда євро за умови виконання визначених зобов’язань. Також заплановано використання 22 мільярдів доларів відсотків із заморожених російських активів у наступному році.

Сергій Марченко Науковий ступінь/посада Крім того, у нас передбачається внутрішнє запозичення на рівні 579,2 мільярди гривень. Вони також дозволять нам забезпечити та виконання зобов'язань наших внутрішніх і профінансувати наші основні потреби.

Додатково Україна розраховує на: