Где Украина возьмет средства

Средства будут привлечены по договоренностям с международными финансовыми организациями и странами-партнерами, передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию заседания СНБО в соцсетях Владимира Зеленского.

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Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, общая подтвержденная поддержка сейчас достигает 38,732 миллиарда долларов.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Они уже спланированы с ЕС, с мировым банком, с МВФ и другими нашими партнерами: Канада, Великобритания, Япония, Норвегия, все эти страны поддерживают нас. Общая сумма экономической поддержки уже составляет 38,732 миллиарда долларов. Мы понимаем, где брать эти деньги для финансирования дефицита бюджета.

Как распределится международная помощь

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, основной источник внешнего финансирования – программа Ukraine Facility от Европейского Союза, по которой предусмотрено 12,5 миллиардов евро при условии выполнения определенных обязательств. Также запланировано использование 22 миллиардов долларов процентов с замороженных российских активов в следующем году.

Сергей Марченко Научная степень/должность Кроме того, у нас предполагается внутреннее заимствование на уровне 579,2 миллиарда гривен. Они также позволят нам обеспечить и выполнение обязательств наших внутренних и профинансировать наши основные потребности.

Дополнительно Украина рассчитывает на: