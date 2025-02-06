Какую надбавку дают к пенсии

Доплата начисляется после достижения 70-летнего возраста, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсию".

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Однако, не все пенсионеры, достигшие 70 лет, замечают значительное увеличение выплат. По состоянию на 1 марта 2024 года минимальная пенсия для неработающих лиц без необходимого стажа (30 лет для женщин и 35 для мужчин) составляет 2 725 гривен.

Заметьте! Если общая сумма пенсии со всеми доплатами меньше этой суммы, пенсионеру могут назначить адресную помощь, чтобы обеспечить минимальный уровень выплат.

Почему прибавка к пенсии по возрасту не всегда заметна

Когда пенсионер достигает 70-летнего возраста, ему устанавливается надбавка в размере 300 гривен в соответствии с постановлением Кабинета Министров.

Важно! При назначении доплаты по возрасту, адресная помощь, которая ранее предоставлялась для достижения минимального уровня выплат, была отменена. Поэтому общая сумма надбавки может быть незначительной.