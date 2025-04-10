Чи може пенсіонер бути на держслужбі

Керівник установи може ухвалити рішення про продовження служби ще на один рік – без проведення конкурсу, з можливістю подальшого поновлення, передає 24 Канал з посиланням на портал medoc.

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Рішення про подальшу роботу має бути прийняте до моменту досягнення службовцем 65 років. У такому випадку пенсіонер може залишитися на посаді й надалі.

Рішення про продовження роботи державного службовця після 65 років можна ухвалювати неодноразово – обмежень за кількістю поновлень немає.

Важливо! Таке рішення оформлюється наказом, після чого працівник може залишитись на своїй посаді або бути переведений на іншу – рівнозначну або нижчу. Переведення можливе як окремо, так і одночасно з продовженням служби.

Коли пенсіонер мусить звільнитись

Однак після досягнення 70-річного віку службовець підлягає обов’язковому звільненню. Якщо керівник не продовжує термін служби на 65-му році, також відбувається звільнення.

Важливо! Під час дії воєнного стану допускається призначення на державну службу або до органів місцевого самоврядування без конкурсу. Для цього потрібно лише подати заяву, документи про освіту, підтверджений досвід роботи та декларацію за попередній рік.