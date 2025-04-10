Может ли пенсионер быть на госслужбе

Руководитель учреждения может принять решение о продлении службы еще на один год – без проведения конкурса, с возможностью дальнейшего обновления, передает 24 Канал со ссылкой на портал medoc.

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Решение о дальнейшей работе должно быть принято до момента достижения служащим 65 лет. В таком случае пенсионер может остаться на должности и в дальнейшем.

Решение о продолжении работы государственного служащего после 65 лет можно принимать неоднократно – ограничений по количеству возобновлений нет.

Важно! Такое решение оформляется приказом, после чего работник может остаться на своей должности или быть переведен на другую – равнозначную или более низкую. Перевод возможен как отдельно, так и одновременно с продолжением службы.

Когда пенсионер должен уволиться

Однако после достижения 70-летнего возраста служащий подлежит обязательному увольнению. Если руководитель не продлевает срок службы на 65-м году, также происходит увольнение.

Важно! Во время действия военного положения допускается назначение на государственную службу или в органы местного самоуправления без конкурса. Для этого нужно только подать заявление, документы об образовании, подтвержденный опыт работы и декларацию за предыдущий год.