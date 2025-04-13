Хто не зможе отримати пенсію через Укрпошту

Звичний спосіб отримання пенсії зміниться для частини пенсіонерів Харківської області, які користуються Укрпоштою, передає 24 Канал із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

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Через загрозу ворожих обстрілів, які ставлять під небезпеку життя працівників пересувних поштових відділень. Відповідно, їхню роботу тимчасово призупинили в низці населених пунктів п’яти районів: Богодухівського, Ізюмського, Купʼянського, Харківського і Чугуївського.

Чи можна отримати пенсію через пересувні відділення Укрпошти

Пенсійні виплати, які раніше доставляли через пересувні відділення, тепер переводяться у формат термінових переказів.

Тобто пенсіонери зможуть отримати пенсії у будь-якому відділенні Укрпошти, маючи при собі лише паспорт громадянина України. Повний список населених пунктів можна знайти за посиланням.