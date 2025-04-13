Кто не сможет получить пенсию через Укрпочту

Привычный способ получения пенсии изменится для части пенсионеров Харьковской области, которые пользуются Укрпочтой, передает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

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Из-за угрозы вражеских обстрелов, которые ставят под угрозу жизнь работников передвижных почтовых отделений. Соответственно, их работу временно приостановили в ряде населенных пунктов пяти районов: Богодуховского, Изюмского, Купянского, Харьковского и Чугуевского.

Можно ли получить пенсию через передвижные отделения Укрпочты

Пенсионные выплаты, которые ранее доставляли через передвижные отделения, теперь переводятся в формат срочных переводов.

То есть пенсионеры смогут получить пенсии в любом отделении Укрпочты, имея при себе только паспорт гражданина Украины. Полный список населенных пунктов можно найти по ссылке.