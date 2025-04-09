Будут ли отключать свет

Сейчас отключений света для потребителей не планируется, передает 24 Канал со ссылкой на "Правительственный портал".

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Как пояснил и.о. председателя Государственной инспекции энергетического надзора Анатолий Замулко, баланс энергосистемы поддерживается благодаря собственной генерации и импорту электроэнергии из стран ЕС.

Сегодня энергетики делают все возможное для балансировки энергосистемы, которое обеспечивается собственной генерацией и благодаря импорту электроэнергии из ЕС. Считаю, что период низких температур мы пройдем без отключений электроэнергии для бытовых потребителей,

– говорит Замулко.

Он также добавил, что в стране активно устанавливают солнечные электростанции, а из Европы поступает гуманитарная помощь в виде оборудования для возобновляемой энергетики с накопителями. Это дополнительно укрепляет энергосистему и снижает риски в условиях повышенной нагрузки.

В последние дни, на фоне погодного ухудшения, в медиа и соцсетях появились сообщения о вероятном возвращении графиков отключений.

Обратите внимание! В "Укрэнерго" опровергли эти слухи и заверили: никаких плановых ограничений не вводится. В то же время в компании подтвердили, что временное похолодание действительно привело к росту потребления электроэнергии.