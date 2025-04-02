Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генерального директора YASNO Сергея Коваленко.

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Коваленко объяснил, кому из украинцев могут отключать свет

Коваленко отметил, что каждые несколько месяцев в медиа происходит "сенсационное открытие" – за долги за коммуналку могут отключать. Однако гендиректор YASNO объяснил, что мораторий на отключение должников отменен еще 15 месяцев назад – с 1 января 2024 года.

Это был вынужденный шаг государства, чтобы не допустить злоупотреблений. Новости, которую сегодня разносят телеграмм-каналы – где-то 15 месяцев,

– заявил Коваленко.

Гендиректор YASNO также объяснил, по какому принципу происходит отключение должников. Так, критерии отключения определены правилами рынка электроэнергии, а не поставщиком. Кроме того, Коваленко отметил, что поставщик никогда не заинтересован в том, чтобы отключать потребителя.

"Он заинтересован получить оплату за уже потребленную электроэнергию, а не отключить его и потерять клиента", – добавил гендиректор YASNO.

Также следует заметить, что отключение происходят только исключительно у тех потребителей, которые несмотря на все способы оповещения, все звонки, бумажные и другие оповещения игнорируют проблему и отказываются погашать долг. Если для оплаты у человека нет средств, есть возможность заключить график погашения задолженности

И несмотря на все это разнообразие возможностей, имеем на сейчас почти 1,5 миллиарда гривен долга перед YASNO. Поэтому относимся к свету, как к товару,

– резюмировал Коваленко.

К слову, ранее 24 Канал подробно объяснил, кому из украинцев могут отключать свет.