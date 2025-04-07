Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Будут ли отключения света

В Укрэнерго сообщили, что в Украине возросло энергопотребление. Это связано с резким похолоданием на всей территории Украины и облачной погодой. По сравнению с пятницей, в потребление выросло на 16%. Сейчас об отключении света не говорится, однако украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в период с 08:00 до 21:00.

Пожалуйста, по возможности – ограничьте пользование мощными электроприборами в это время и не включайте два мощных устройства одновременно,

– отметили в Укрэнерго.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Сейчас об отключении света не говорится, однако украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в период с 08:00 до 21:00.

Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Кроме того, из-за непогоды на Западе обесточены 10 населенных пунктов. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

К слову, в понедельник, 6 апреля, в Хмельницкой области вводили аварийные отключения. Причину введения временных ограничений не указывали, неизвестно это следствие атаки, или изменения температуры.