Хто може отримати доплату за віком

Доплату за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.

Читайте також Чи готується Захід повернути заморожені активи Росії: Зеленський дав відповідь

Також отримувачі цієї доплати мають відповідати таким вимогам:

отримувати пенсію за віком;

мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні (мається на увазі сума з нарахуванням усіх надбавок та доплат).

Ця доплата додається до пенсії автоматично. Вона нараховується у місяць досягнення особою визначеного віку.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,

– повідомляє ПФУ.

Від віку залежить і розмір цієї доплати. Зокрема, пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати додаткову виплату – 300 гривень. З часом ця доплата зростає: