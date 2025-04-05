Кому можуть доплатити до пенсії

Пенсіонери, які мешкають самотньо та потребують догляду, можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 944 гривень, передає 24 Канал.

Читайте також Яку зарплату потрібно мати при 40 роках стажу, щоб пенсія була щонайменше 10 тисяч

При цьому, потреба в сторонньому догляді має бути офіційно підтверджена лікарським висновком та належним чином оформлена документально. А саму виплату призначають за певними критеріями:

вік від 80 років і старше;

самотнє проживання;

потреба в постійному сторонньому догляді через стан здоров’я;

отримання пенсії за віком.

Як визначається розмір допомоги для самотніх пенсіонерів Самотні пенсіонери отримують допомогу у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2025 році становить 2 361 гривню.

Як отримати доплату у 2025 році

Порядок оформлення доплати регулюється Законом України №646-IX від 2 червня 2020 року. Для її отримання потрібно звернутися до органів соціального захисту або Пенсійного фонду з відповідною заявою.

До заяви слід додати такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді;

паспорт;

ідентифікаційний код.

Важливо! Особи, які мають пенсію по інвалідності, не можуть отримувати цю доплату.