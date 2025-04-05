Кому можуть доплатити до пенсії
Пенсіонери, які мешкають самотньо та потребують догляду, можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 944 гривень, передає 24 Канал.
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При цьому, потреба в сторонньому догляді має бути офіційно підтверджена лікарським висновком та належним чином оформлена документально. А саму виплату призначають за певними критеріями:
- вік від 80 років і старше;
- самотнє проживання;
- потреба в постійному сторонньому догляді через стан здоров’я;
- отримання пенсії за віком.
Як визначається розмір допомоги для самотніх пенсіонерівСамотні пенсіонери отримують допомогу у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2025 році становить 2 361 гривню.
Як отримати доплату у 2025 році
Порядок оформлення доплати регулюється Законом України №646-IX від 2 червня 2020 року. Для її отримання потрібно звернутися до органів соціального захисту або Пенсійного фонду з відповідною заявою.
До заяви слід додати такі документи:
- висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді;
- паспорт;
- ідентифікаційний код.
Важливо! Особи, які мають пенсію по інвалідності, не можуть отримувати цю доплату.