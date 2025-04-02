Як отримати пенсію 10 тисяч при 40 років стажу

На майбутню пенсію впливає і вік виходу на заслужений відпочинок, повідомляє 24 Канал.

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Зауважте! Для зручності варто скористатися пенсійним калькулятором.

Чим довше людина працює, тим меншу зарплату їй потрібно мати, щоб отримувати таку пенсію. Розглянемо ситуацію, де людина встигла набути 40 років стажу.

До прикладу, якщо особа вирішила вийти на пенсію у 60 років, їй буде достатньо за таких умов мати зарплату – 22,6 тисячі гривень.



Яка зарплата має бути, щоб пенсія була щонайменше 10 тисяч гривень при виході на пенсію у 60 / Скриншот Пенсійний калькулятор

А от, якщо людина хоче вийти на залужений відпочинок у 63 роки і отримувати пенсію хоча б 10 тисяч гривень, їй необхідно мати заробітну плату принаймні – 19,2 тисячі гривень.



Скільки треба заробляти, щоб пенсія була мінімум 10 тисяч гривень при виході на пенсію у 63 / Скриншот Пенсійний калькулятор

При виході на пенсію у 65 років достатньо буде зарплати – 17,4 тисячі гривень.



Яку треба мати зарплату при стажі 40 років, щоб отримувати пенсію більш як 10 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Вік виходу на заслужений відпочинок залежить від кількості набутого стажу.