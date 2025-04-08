Що буде з санкціями проти Росії

Зі слів Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Бельгії стало відомо, що Захід не розглядає можливості щодо повернення Росії її заморожених активів, передає 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Володимир Зеленський Президент України Санкції – будь-які – включаючи заморожені активи, – не зніматимуться з Російської федерації. Але над усім цим нам потрібно працювати.

Крім того, президент наголосив на тому, що Україна звернулася до партнерів щодо обіцянки у наданні додаткових систем ППО після масштабного обстрілу Росією Кривого Рогу, де серед загиблих були діти.

Я дякую нашим партнерам, що вони підтримали Україну, засудили це. Але осудів мало, каже Зеленський.