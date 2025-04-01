Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналістку Fox News Джекі Хайнріх.

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США можуть посилити санкції проти Росії

За даними джерел Fox News, Дональд Трамп розчарований Путіним і вважає, що Росія навмисно затягує переговори про повне припинення вогню.

Зазначається, що наразі влада США обговорює можливий "подальший шлях".

Хайнріх додала, що, за наявною інформацією, контроль за дотриманням санкцій наразі є слабким – його неофіційно оцінюють приблизно "на 3 з 10". Способом посилення тиску на країну-агресорку можуть стати заходи проти російського тіньового флоту, який перевозить "контрабандну нафту" через Балтійське море.

За даними Fox News, більшість суден вже перебувають під санкціями, а 70% незаконного продажу російської нафти здійснюється саме через використання тіньового флоту.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує сильні кроки від США щодо посилення санкцій через порушення Росією домовленостей про припинення ударів по енергетиці. За словами президента, країни не відстежують порушення через відсутність моніторингового процесу на високому рівні.