Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у вівторок, 1 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також "Останній штурм Росії": політолог припустив, до яких дій вдався Кремль на тлі переговорів

Що заявив Лавров про переговори

Сергій Лавров анонсував другу зустріч російської та американської делегації.

Готується друга зустріч Росії та США,

– заявив він.

За його словами, Росії на відновлення "Чорноморської ініціативи" потрібні не обіцянки, а конкретні справи. Глава ворожого дипломатичного відомства сказав, що американці зараз вивчають пропозиції російської сторони.

Нагадаємо, згідно з російською заявою за підсумками останніх переговорів Росії та США в Ер-Ріяді, обидві країни домовилися про реалізацію "Чорноморської ініціативи" для забезпечення безпеки судноплавства.

Повідомлялося, що США нібито знімуть санкції з Россільгоспбанку та інших фінансових організацій, сприяючи відновленню доступу російського експорту сільськогосподарської продукції на світовий ринок.

До слова, також російський міністр заявив, що з Білоусовим розповів Путіну про недотримання Україною домовленості на перемир'я щодо ударів по енергоінфраструктурі.