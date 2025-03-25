Деталі передає 24 Канал. Загалом заява росіян збігається із пресрелізом Білого дому про результати перемовин.
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З Москви знімуть частину санкцій: про що домовилися США та Росія в Ер-Ріяді
Сторони мають реалізувати "Чорноморську ініціативу", яка включає забезпечення в Чорному морі безпеки судноплавства, незастосування сили та недопущення використання комерційних суден у військових цілях при організації належних заходів контролю шляхом догляду таких суден.
США сприятимуть відновленню доступу російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок, зниженню вартості страхування морських перевезень, а також розширенню доступу до портів та платіжних систем для проведення таких транзакцій.
Обидва пункти набирають чинності після низки умов:
- США знімуть санкції з Россільгоспбанку та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством (у тому числі рибопродукцією) та добривами. А також підключать їх до SWIFT і відкриють необхідні кореспондентські рахунки.
- США знімуть обмеження на здійснення операцій торгівельного фінансування.
- Знімуть санкційні обмеження з компаній-виробників та експортерів продовольства (у тому числі рибопродукції) та добрив, а також обмеження на роботу страхових компаній з вантажами продовольства (у тому числі рибопродукції) та добрив.
- Знімуть обмеження на обслуговування в портах суден та санкцій з суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством (у тому числі рибопродукцією) та добривами.
- Знімуть обмеження на постачання до Росії сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продовольства (у тому числі рибопродукції) та добрив.
Тобто Росія хоче повернутися на світовий ринок і в порти. Нагадаємо, що загарбники вивозять українське зерно з окупованих територій і торгують ним.
Росія та США погодилися розробити заходи щодо реалізації домовленостей президентів двох країн щодо заборони ударів по об'єктах енергетики Росії та України строком на 30 діб починаючи з 18 березня 2025 року, з можливістю продовження та виходу з домовленості у разі її недотримання однією із сторін,
– ідеться в повідомленні Кремля.
Там завершили, що Росія та США "вітають добрі послуги третіх країн, націлені на підтримку реалізації домовленостей в енергетичній та морській сферах". Сторони продовжать роботу з досягнення міцного та тривалого миру.