Деталі передає 24 Канал. Загалом заява росіян збігається із пресрелізом Білого дому про результати перемовин.

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З Москви знімуть частину санкцій: про що домовилися США та Росія в Ер-Ріяді

Сторони мають реалізувати "Чорноморську ініціативу", яка включає забезпечення в Чорному морі безпеки судноплавства, незастосування сили та недопущення використання комерційних суден у військових цілях при організації належних заходів контролю шляхом догляду таких суден.

США сприятимуть відновленню доступу російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок, зниженню вартості страхування морських перевезень, а також розширенню доступу до портів та платіжних систем для проведення таких транзакцій.

Обидва пункти набирають чинності після низки умов:

США знімуть санкції з Россільгоспбанку та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством (у тому числі рибопродукцією) та добривами. А також підключать їх до SWIFT і відкриють необхідні кореспондентські рахунки.

США знімуть обмеження на здійснення операцій торгівельного фінансування.

Знімуть санкційні обмеження з компаній-виробників та експортерів продовольства (у тому числі рибопродукції) та добрив, а також обмеження на роботу страхових компаній з вантажами продовольства (у тому числі рибопродукції) та добрив.

Знімуть обмеження на обслуговування в портах суден та санкцій з суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством (у тому числі рибопродукцією) та добривами.

Знімуть обмеження на постачання до Росії сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продовольства (у тому числі рибопродукції) та добрив.

Тобто Росія хоче повернутися на світовий ринок і в порти. Нагадаємо, що загарбники вивозять українське зерно з окупованих територій і торгують ним.

Росія та США погодилися розробити заходи щодо реалізації домовленостей президентів двох країн щодо заборони ударів по об'єктах енергетики Росії та України строком на 30 діб починаючи з 18 березня 2025 року, з можливістю продовження та виходу з домовленості у разі її недотримання однією із сторін,

– ідеться в повідомленні Кремля.

Там завершили, що Росія та США "вітають добрі послуги третіх країн, націлені на підтримку реалізації домовленостей в енергетичній та морській сферах". Сторони продовжать роботу з досягнення міцного та тривалого миру.