Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Про що США і Росія домовилися у Саудівській Аравії

У Білому домі написали, що США продовжать сприяти переговорам між обома сторонами, щоб досягти мирного врегулювання відповідно до домовленостей, укладених в Ер-Ріяді. Цікаво, що спільну заяву в день перемовин не оприлюднили нібито через Україну.

23 – 25 березня США та Росія в Ер-Ріяді домовилися про таке:

Забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

США сприятимуть відновленню доступу Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, зниженню вартості морського страхування, а також розширенню доступу до портів і платіжних систем для таких транзакцій.

Сполучені Штати і Росія домовилися розробити заходи для реалізації домовленості Трампа і Путіна про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії і України.

Насамкінець указано, що сторони "вітають добрі послуги третіх країн", спрямовані на підтримку імплементації енергетичних і морських угод. І продовжать працювати над досягненням міцного і тривалого миру.

Рустем Умєров теж підбив підсумки переговорів у Саудівській Аравії.