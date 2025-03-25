У Росії поскаржилися, що Україна завадила США та Росії узгодити заяву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рсоійські пропагандистські ЗМІ.

Дивіться також В Ер-Ріяді пройшла нова зустріч делегацій України та США щодо перемир'я

Чому Росія та США не оприлюднили спільну заяву за результатами переговорів

У Росії заявили, що спільну заяву про переговорах у Ер-Ріаді США та Росія не змогли узгодити через позицію України.

Вони (делегації США та Росії, – 24 Канал) сиділи 12 годин і, здається, узгодили спільну заяву, яку не було ухвалено через позицію України,

– повідомив заступник голови оборонного комітету Ради Федерації Росії Чижов.

Нагадаємо, США та Росія планували оприлюднити спільну заяву після переговорів у Саудівській Аравії о 10:00 за Києвом.

Пізніше речник Кремля Пєсков заявив, що цього не відбудеться. Він виправдав це тим, що це були "технічні консультації".