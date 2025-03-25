Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. За словами представників російської делегації, обговорення охоплювало широкий спектр питань і мало конструктивний характер.

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Москва анонсувала нові переговори зі США за участю ООН

Російська сторона назвала переговори зі США "складними, але корисними" для обох сторін. Член делегації Григорій Карасін зазначив, що обговорювалося багато аспектів міжнародної безпеки.

Обговорювалося все – був інтенсивний, складний діалог, але він був дуже корисний і для нас, і для американців,

– заявив Карасін.

Він також повідомив, що сторони планують продовжувати діалог, залучаючи ООН та окремі країни.

Ми будемо продовжувати переговори, залучаючи міжнародне співтовариство, насамперед ООН та окремі країни,

– додав російський сенатор.

Згідно з даними Reuters, проєкт спільної заяви вже передано на затвердження до Москви та Вашингтона, а його оприлюднення очікується у вівторок.

Реакція Офісу президента України

В Україні відреагували на намір залучити ООН до подальших переговорів між США та Росією.

Радник керівника ОП Сергій Лещенко заявив, що Київ не може впливати на формат перемовин між Вашингтоном і Москвою.

Зрозумійте, що це ж не наші переговори. Ми не можемо впливати на формат. Ми ж могли і не хотіти Беседу цього бачити, і не хотіли бачити, можливо, когось іншого,

– зазначив він.

Проте Лещенко висловив занепокоєння тим, що Росія може використати своє право вето у Раді безпеки ООН, аби ускладнити переговорний процес.

Якщо Росія наполягає на залученні ООН, це означає, що вона має важелі впливу на організацію,

– додав він.

Переговори між США та Росією тривають на тлі зростаючої міжнародної напруги, а їхні наслідки можуть мати важливий вплив на глобальну безпеку.