Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. По словам представителей российской делегации, обсуждение охватывало широкий спектр вопросов и имело конструктивный характер.

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Москва анонсировала новые переговоры с США с участием ООН

Российская сторона назвала переговоры с США "сложными, но полезными" для обеих сторон. Член делегации Григорий Карасин отметил, что обсуждалось много аспектов международной безопасности.

Обсуждалось все – был интенсивный, сложный диалог, но он был очень полезен и для нас, и для американцев,

– заявил Карасин.

Он также сообщил, что стороны планируют продолжать диалог, привлекая ООН и отдельные страны.

Мы будем продолжать переговоры, привлекая международное сообщество, прежде всего ООН и отдельные страны,

– добавил российский сенатор.

Согласно данным Reuters, проект совместного заявления уже передан на утверждение в Москву и Вашингтон, а его обнародование ожидается во вторник.

Реакция Офиса президента Украины

В Украине отреагировали на намерение привлечь ООН к дальнейшим переговорам между США и Россией.

Советник руководителя ОП Сергей Лещенко заявил, что Киев не может влиять на формат переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Поймите, что это же не наши переговоры. Мы не можем влиять на формат. Мы же могли и не хотеть беседу этого видеть, и не хотели видеть, возможно, кого-то другого,

– отметил он.

Однако Лещенко выразил обеспокоенность тем, что Россия может использовать свое право вето в Совете безопасности ООН, чтобы усложнить переговорный процесс.

Если Россия настаивает на привлечении ООН, это означает, что она имеет рычаги влияния на организацию,

– добавил он.

Переговоры между США и Россией продолжаются на фоне растущей международной напряженности, а их последствия могут иметь важное влияние на глобальную безопасность.