Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спільну пресконференцію глави держави з президентом Чехії Петром Павелом у п'ятницю, 21 березня.

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Чи можуть миротворці ООН замінити військовий контингент

Зеленський зауважив, що Організація Об'єднаних Націй не зможе захистити Україну від Росії. Тому її миротворці не підходять Україні.

При всій повазі, ООН нас не захистить від окупації чи бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту чи гарантіям безпеки,

– наголосив він.

Президент зауважив, що Україна підтримує розумні та логічні відносини з ООН, а саме з її представниками і генсеком

"Але ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки", – ще раз наголосив Зеленський.