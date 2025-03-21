Литовський лідер зазначив, що президент США Дональд Трамп має "відверті наміри" щодо припинення трирічної війни Росії проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg.

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Що заявив Науседа про миротворчий контингент

За словами президента Литви, країна готова відправити миротворчі війська до України. Однак, це може відбутися лише за певних умов.

Моя країна готова надати необхідну підтримку. Ми говоримо про дуже конкретну кількість наших військовослужбовців, але має бути прихильність всіх країн цієї коаліції надати цю підтримку,

– пояснює Науседа.

Він зазначає, що, попри намагання Трампа завершити цю війну, російський диктатор Владімір Путін "імітує" переговори та продовжує атакувати Україну.

Додамо, що наразі тривають переговори про миротворчу місію в Україні, яка передбачає не лише розміщення сухопутних військ на території держави, а й авіації та флоту. Близько 30 країн вже запропонували надати солдатів, літаки, кораблі та інші ресурси Україні для можливої коаліції добровольчих сил.