Прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що будь-яка угода про припинення бойових дій між Росією та Україною буде "тривалою" лише за умови наявності механізмів безпеки, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Стармер назвав обов'язкову умову для миру в Україні

Кір Стармер зазначив, що механізми безпеки дадуть зрозуміти Росії, що "порушення будь-якої угоди матиме серйозні наслідки". Політик підкреслив, що Британія та її союзники переходять до "військового планування" розміщення митротворчих сил в Україні. Це, за його словами, необхідно зробити зараз, до укладання мирної угоди

Це надзвичайно важлива робота, тому що ми знаємо одне напевно: угода без підтримки – це те, що Путін порушить. Ми знаємо це, тому що так вже було раніше. І я абсолютно впевнений, що це станеться знову,

– пояснив британський прем'єр.

За словами джерел у сфері оборони та дипломатії, потенційне розгортання військ слід описувати як "силу стримування", а не "миротворчу місію".

До слова, за даними ЗМІ, на зустрічі військових керівників у Лондоні обговорювали також відправку британських винищувачів в Україну для прикриття миротворчої місії.