20 березня на засіданні у Постійному об'єднаному штабі у британському Нортвуді військові керівники понад 30 країн Європи обговорили можливість відправки британських винищувачів в Україну . Очікується, що вони гарантуватимуть повітряне прикриття військ, які візьмуть участь у миротворчій місії, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Британія може відправити винищувачі в Україну

Високопоставлене джерело в Королівських ВПС повідомило виданню, що Лондон ніколи не відправить в Україну британських військових без повітряного прикриття.

Королівські ВПС можуть надати або Typhoon, або F-35, оскільки обидва літаки чудово підходять для "повітряного патрулювання".

Кір Стармер у Нортвуді заявив, що військове планування "коаліції охочих" поділене на кілька напрямків: море, повітря, суша, кордони та відновлення України.

Ми сподіваємося, що угода буде укладена, але якщо так, то час для планування – зараз. А не після того, як угода буде досягнута,

– наголосив прем'єр-міністр Британії.

Стармер зауважив, що припинення вогню без сил, які його контролюватимуть, це те, що Путін обов'язково порушить.

Попри те, що всі європейські країни можуть відправити винищувачі, лише США та Франція можуть надати літаки раннього попередження та управління, які здійснюють критично важливий нагляд і виявлення ракет.

Проте джерело в Королівських ВПС зазначило, що "британська армія та ВПС будуть частиною першого передового загону в Україні".

"Британці, ймовірно, будуть одними з перших, хто візьме на себе зобов’язання, тому що зазвичай всі орієнтуються на них. Якщо американці не керують ситуацією, це має зробити Кір Стармер, – сказав співрозмовник.

Повітряне прикриття забезпечуватимуть кілька країн одночасно на ротаційній основі.

Джерело з уряду Великої Британії наголосило, що рішення щодо повітряного прикриття ще не ухвалене та не підтверджене.

Джерело в оборонному відомстві заявило, що обговорення у четвер також включало деталі повітряного прикриття, які країни можуть надати літаки, де вони будуть базуватися та як заправлятимуться.

До слова, міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що Путін не має права вето на участь Європи в миротворчій місії в Україні.