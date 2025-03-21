20 марта на заседании в Постоянном объединенном штабе в британском Нортвуде военные руководители более 30 стран Европы обсудили возможность отправки британских истребителей в Украину. Ожидается, что они будут гарантировать воздушное прикрытие войск, которые примут участие в миротворческой миссии, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Великобритания может отправить истребители в Украину

Высокопоставленный источник в Королевских ВВС сообщил изданию, что Лондон никогда не отправит в Украину британских военных без воздушного прикрытия.

Королевские ВВС могут предоставить или Typhoon, или F-35, поскольку оба самолета прекрасно подходят для "воздушного патрулирования".

Кир Стармер в Нортвуде заявил, что военное планирование "коалиции желающих" разделено на несколько направлений: море, воздух, суша, границы и восстановление Украины.

Мы надеемся, что соглашение будет заключено, но если так, то время для планирования – сейчас. А не после того, как соглашение будет достигнуто,

– подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Стармер заметил, что прекращение огня без сил, которые будут его контролировать, это то, что Путин обязательно нарушит.

Несмотря на то, что все европейские страны могут отправить истребители, только США и Франция могут предоставить самолеты раннего предупреждения и управления, которые осуществляют критически важный надзор и обнаружения ракет.

Однако источник в Королевских ВВС отметил, что "британская армия и ВВС будут частью первого передового отряда в Украине".

"Британцы, вероятно, будут одними из первых, кто возьмет на себя обязательства, потому что обычно все ориентируются на них. Если американцы не управляют ситуацией, это должен сделать Кир Стармер, – сказал собеседник.

Воздушное прикрытие будут обеспечивать несколько стран одновременно на ротационной основе.

Источник из правительства Великобритании отметил, что решение о воздушном прикрытии еще не принято и не подтверждено.

Источник в оборонном ведомстве заявил, что обсуждение в четверг также включало детали воздушного прикрытия, какие страны могут предоставить самолеты, где они будут базироваться и как будут заправляться.

К слову, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Путин не имеет права вето на участие Европы в миротворческой миссии в Украине.