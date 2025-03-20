На аэродроме "Энгельс" расположен склад с вооружением и резервуары с топливом. Это 24 Каналу отметил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

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Там мог быть личный состав

Анатолий Храпчинский отметил, что на аэродроме "Энгельс" базировались все возможные службы, которые работали над подготовкой ракет к оснащению самолетов. Там происходила и заправка топливом, и техническая проверка всех агрегатов ракеты для того, чтобы она выполнила задание.

Поэтому кроме самой базы, где могли готовить эти ракеты, был и личный состав, который был обучен для, чтобы заниматься этим делом. После изготовления ракет на заводах они попадали на аэродром "Энгельс", где размещались на складах,

– сказал он.

Там происходила подготовка этих ракет к дальнейшему применению, программирование ракет по маршрутам и так далее. Там размещали оборудование для программирования. Потому что приезжала специальная служба, которая программировала эти ракеты отдельно. Например, для того, чтобы запускать их по территории Украины.

"Находились ли там непосредственно эти люди? Возможно, готовилось какое-то оснащение самолетов? Пока неизвестно, потому что эту информацию надо собрать и разобраться, что именно там было на то время", – подчеркнул эксперт по авиации.

Также на аэродроме "Энгельс" есть резервуары с топливом. Это примерно 100 тысяч тонн горючего – стратегический запас для нужд или для вылетов самолетов. То есть это дозаправка на самом аэродроме. Там есть склад с вооружением. В частности, ракеты класса Х-101, Х-555.