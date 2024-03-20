24 Канал показывает на карте, где расположен аэродром Энгельс, который сегодня атаковали украинские беспилотники "Ярость".
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Где расположен "Энгельс"
Аэродром "Энгельс-2" расположен возле одноименного города Энгельс в России. Это одна из крупнейших военных авиационных баз вооруженных сил России, где базируются стратегические бомбардировщики. В частности – Ту-160, который является крупнейшим бомбардировщиком в мире и, который может нести ядерные и конвенционные боеголовки. И Ту-95МС – турбовинтовой стратегический бомбардировщик. Также может нести ядерные заряды.
Место расположения авиабазы "Энгельс-2": на Google карте
Почему это важный объект
Аэродром "Энгельс-2" является частью так называемой "ядерной триады" России. Также его могут использоваться для проведения испытаний. "Энгельс-2" оборудован необходимой инфраструктурой для обслуживания больших и тяжелых самолетов.
К слову, эту авиабазу атаковали в конце 2022 года. Спутниковые снимки зафиксировали повреждения по меньшей мере одного бомбардировщика Ту-95. После этого почти все боеспособные ракетоносцы переместили за Полярный круг, на базу Оленя, что увеличило время подлета к месту пуска ракет.
Коротко о новой атаке
- Этой ночью российский Энгельс Саратовской области атаковали беспилотники. Очевидцы сообщали о как минимум 4 взрывах.
- Местные власти заявили об атаке беспилотников и отчитались, что якобы все БПЛА "были сбиты над городом".
- Впоследствии в минобороны России заявили, что всего было якобы пять "украинских беспилотных летательных аппаратов". Один из них, мол, "сбили" над Белгородской областью, а вот четыре других – над Саратовской.
- Источники 24 Канала в спецслужбах подтвердили, что ночные взрывы в Саратовской области – это плановая работа ГУР МО. А причиной взрывной ночи для оккупантов стали украинские дроны "Лютый".