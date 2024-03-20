24 Канал показывает на карте, где расположен аэродром Энгельс, который сегодня атаковали украинские беспилотники "Ярость".

Смотрите также Взрывы в Энгельсе – плановая работа ГУР, есть поражение, – источника

Где расположен "Энгельс"

Аэродром "Энгельс-2" расположен возле одноименного города Энгельс в России. Это одна из крупнейших военных авиационных баз вооруженных сил России, где базируются стратегические бомбардировщики. В частности – Ту-160, который является крупнейшим бомбардировщиком в мире и, который может нести ядерные и конвенционные боеголовки. И Ту-95МС – турбовинтовой стратегический бомбардировщик. Также может нести ядерные заряды.

Оба бомбардировщика – носители ракет Х-22 (антикорабельные ракеты), Х-101/Х-102 (последняя для ядерного оружия), Х-55 ("крылатые" ракеты с дальностью до 2500 км).

Место расположения авиабазы "Энгельс-2": на Google карте

Почему это важный объект

Аэродром "Энгельс-2" является частью так называемой "ядерной триады" России. Также его могут использоваться для проведения испытаний. "Энгельс-2" оборудован необходимой инфраструктурой для обслуживания больших и тяжелых самолетов.

К слову, эту авиабазу атаковали в конце 2022 года. Спутниковые снимки зафиксировали повреждения по меньшей мере одного бомбардировщика Ту-95. После этого почти все боеспособные ракетоносцы переместили за Полярный круг, на базу Оленя, что увеличило время подлета к месту пуска ракет.

Коротко о новой атаке