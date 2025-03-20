Відповідну заяву він зробив під час виступу на бізнес-конференції у Лондоні у четвер, 20 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.

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Як Британія відповіла на вимоги Путіна

На думку британського міністра, російський диктатор не повинен отримувати можливість вето на присутність європейських миротворців в Україні, якщо буде укладено будь-яку мирну угоду, що передбачатиме закінчення війни.

Путін повинен просто прийняти безумовне припинення вогню. Це план, що лежить на столі, діймо, на що ми чекаємо?

– заявив Девід Леммі.

За його словами, Євросоюз "точно не може дати Путіну вето на архітектуру безпеки, яка регулюватиме цей мир", оскільки необхідні гарантії того, що Росія не вирішить знову розпочати конфлікт та розгорнути війну проти України.

"Це означає, що повинна бути роль для нас, європейців та інших країн, які хочуть забезпечити, щоб Україна мала можливість захищати себе і гарантувати, що Путін не зможе повернутися через кілька років", – наголосив міністр.

Нагадаємо, ще у лютому Кремль висловив різке невдоволення можливими планами Великої Британії щодо відправки військових до України в межах ймовірної миротворчої місії. Длдя них такий варіант буде "неприйнятним".