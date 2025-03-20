Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зауваживши, що мовиться про Францію та Велику Британію. Саме ці країни, хоч поки повільно, але роблять позитивні кроки щодо питання миротворців.

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2 країни Європи готові направити миротворців в Україну

За словами керівника безпекових програм, Україна завжди готова була направити свої війська на допомогу, а не лише була споживачем безпеки. Наша країна брала участь в усіх миротворчих місіях НАТО, хоч і не є членом Альянсу.

Ще рік тому направлення європейських миротворців в Україну було справжнім табу. Коли про це першим заговорив президент Франції Еммануель Макрон – це викликало справжній фурор. Спершу Європа намагалась спростувати таку ідею, потім усвідомила загрози та прийняла.

Керівника безпекових програм додав, що позитивні кроки щодо відправки миротворців в нашу країну потроху відбуваються.

Тепер вже до пропозиції Франції можуть долучитись Велика Британія й близько 30 інших країн. Вони готові надіслати миротворчі війська в Україну в разі мирної угоди з Росією без згоди Кремля.

Тим часом прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає "ризикованим та неефективним" відправку європейських миротворців в Україну. Вона запропонувала надати гарантії безпеки, подібні до п'ятої статті НАТО, в якій мовиться, що напад на союзника – це напад на цілий Альянс.

Якщо вона розуміє сенс своєї пропозиції, то ми за. Адже перед нами не стоїть обов'язок захищати Європу, але Європа та Америка будуть захищати нас,

– сказав Лакійчук.

Цікаво, що Кремль дуже гучно реагує на пропозиції Великої Британії та Франції. Так, Дмітрій Медведєв звинуватив ці країни в прагненні надати військову допомогу Києву, назвавши це війною з НАТО.